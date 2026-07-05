Tragedia a Bisceglie bimbo di 10 mesi cade dal letto e muore Inutile la corsa in ospedale Indagano i carabinieri
Un bambino di 10 mesi è morto dopo essere caduto dal letto a Bisceglie. È stato portato in ospedale in condizioni critiche, ma i soccorsi sono stati inutili. I carabinieri stanno conducendo le indagini sull’accaduto.
Tragedia nel pomeriggio di domenica 5 luglio a Bisceglie, in provincia di Barletta Andria Trani, dove è morto un bimbo di appena 10 mesi. Il piccolo, accompagnato a bordo di un'auto al pronto soccorso del locale ospedale cittadino, è apparso in condizioni disperate. Inutili i tentativi dei medici di rianimarlo. Il bimbo è deceduto subito dopo a causa delle lesioni riportate in una caduta. Il piccolo, che avrebbe compiuto un anno alla fine del prossimo agosto, è stato accompagnato in ospedale dalla mamma che ha raccontato che il bimbo è caduto dal lettone malgrado fossero stati posti dei cuscini a barriera. Al suo arrivo in Pronto soccorso, i medici si sono resi conto che era cianotico e che i battiti i cardiaci erano flebili. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it
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