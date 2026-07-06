Bimbo di 10 mesi muore dopo una caduta in casa | aperta un’indagine sulla tragedia

Un bambino di 10 mesi è deceduto dopo essere caduto in casa a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Il piccolo ha riportato gravi lesioni e le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente. La morte è avvenuta poco dopo il ricovero in ospedale, senza che siano state rese note ulteriori dettagli sulle cause della caduta.

Tragedia a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove un bambino di 10 mesi è morto dopo le gravi lesioni riportate in seguito a una caduta avvenuta all’interno dell’abitazione di famiglia. Il piccolo, che avrebbe compiuto un anno alla fine di agosto, è stato trasportato d’urgenza in ospedale dalla madre, che avrebbe riferito ai sanitari che il figlio era caduto dal lettone, nonostante fossero stati sistemati alcuni cuscini come protezione. La corsa in ospedale. All’arrivo al Pronto soccorso, le condizioni del bambino sono apparse immediatamente gravissime. Secondo quanto emerso, il neonato presentava un quadro clinico critico: era cianotico e con un battito cardiaco molto debole. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Bimbo di 10 mesi muore dopo una caduta dal letto: tragedia a Bisceglie

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