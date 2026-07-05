Bimbo di 10 mesi muore dopo una caduta in casa a Bisceglie | indagini sulla tragedia cosa è successo

Da notizieaudaci.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino di 10 mesi è deceduto domenica pomeriggio all’ospedale di Bisceglie dopo essere caduto in casa. I genitori hanno chiamato i soccorsi, ma il bambino è morto poco dopo il ricovero. Le autorità stanno indagando sulle circostanze della caduta e sull’accaduto. La dinamica precisa dell’incidente è ancora da chiarire. La famiglia è sotto shock e le indagini sono in corso per determinare eventuali responsabilità.

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La corsa disperata dei genitori. Un bambino di appena 10 mesi è morto nel pomeriggio di domenica 5 luglio all’ospedale di Bisceglie, nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Il piccolo è arrivato al pronto soccorso accompagnato dai familiari con un’auto privata, già in condizioni gravissime. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Sul caso indagano i carabinieri, mentre la magistratura dovrà chiarire l’esatta dinamica della tragedia. La corsa disperata in ospedale e i tentativi di rianimazione. Secondo quanto ricostruito finora, il bambino si trovava nella propria abitazione quando si sarebbe verificato il drammatico incidente. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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