Bisceglie bimbo di 10 mesi cade dal letto e muore Indagano i carabinieri

Un bambino di 10 mesi è morto a Bisceglie dopo essere caduto dal letto. I carabinieri stanno indagando sulle circostanze della caduta e sulle eventuali responsabilità. La tragedia si è verificata in ambito domestico, senza altri dettagli disponibili al momento. La salma è stata trasferita per l’autopsia. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Un bimbo di 10 mesi è morto oggi a Bisceglie, in Puglia, dopo le gravi lesioni riportate in seguito a una caduta domestica. Il piccolo, che avrebbe compiuto un anno alla fine di agosto, era stato accompagnato d’urgenza in ospedale dalla madre, che ha riferito ai medici che il bambino sarebbe caduto dal lettone nonostante la presenza di alcuni cuscini posti a protezione. L’arrivo in pronto soccorso. All’arrivo in Pronto soccorso le condizioni del neonato sono apparse subito critiche. I sanitari lo hanno trovato cianotico e con battito cardiaco flebile. Il personale medico ha tentato le manovre di rianimazione per circa un’ora, senza riuscire però a salvarlo. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tragedia a Bisceglie, bimbo di 10 mesi cade dal letto e muore. Inutile la corsa in ospedale. Indagano i carabinieri

Bari, bimbo di dieci mesi muore dopo una caduta dal lettoUn bambino di dieci mesi è deceduto a Bisceglie, in provincia di Bari, dopo essere caduto dal letto di casa.

Temi più discussi: Bisceglie, 46enne muore travolta da uno scooter in pieno centro: donati gli organi. Indagato un 17enne per omicidio stradale; Bisceglie | NOTE DI STELLE 2ª Edizione Disney Jazz A New Perspective; I campetti di Via La Malfa; Maxi-progetto per climatizzare le scuole dell'infanzia di Trezzano: l'Amministrazione stanzia 100mila euro.

Bisceglie, bimbo di 10 mesi perde la vita dopo una caduta domesticaUn bambino di 10 mesi è morto a Bisceglie dopo una caduta dal letto. Nonostante i tentativi di rianimazione, i medici non sono riusciti a salvarlo. La famiglia era accorsa in ospedale con un mezzo pri ... notizie.it

Kymmenkuukautinen Bisceglie-vauva kuoli kaaduttuaan kotonaUn bambino di 10 mesi è morto a Bisceglie dopo una caduta dal letto. Nonostante i tentativi di rianimazione, i medici non sono riusciti a salvarlo. La famiglia era accorsa in ospedale con un mezzo pri ... notizie.it