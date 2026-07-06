Due uomini di 50 e 55 anni, residenti in provincia di Varese, sono morti nel fiume Sesia mentre tentavano di salvare una bambina di sei anni. La bambina rischiava di annegare e si trovava in acqua con la madre, che era riuscita a mettersi in salvo. I due uomini si sono immersi per aiutarla, ma non sono più riemersi. La famiglia delle vittime è assistita, e si esprime solidarietà nei loro confronti.

Erano entrambi residenti in provincia di Varese i due uomini morti domenica a Romagnano Sesia, in Piemonte, per salvare una bambina di sei anni, figlia e nipote delle due vittime gettatesi nel fiume senza riemergere. Si chiamavano Bouchia El Kerjmi, 51 anni, papà della bambina e Benzaid Abdelhadi, di 46, zio della piccola. El Kerjmi era residente a Casorate Sempione, Comune del Gallaratese non distante da Malpensa dove lavorava come operaio: padre di tre figli e con un quarto in arrivo viene ricordato dal sindaco Dimitri Cassani come un immigrato «perfettamente integrato con la nostra comunità», ha spiegato Cassani. «Difficile esprimere... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Bimba di 6 anni rischia di annegare nel Sesia, chi erano il padre e lo zio che sono morti per salvarla. «Siamo vicini alla famiglia»

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Bimba resta intrappolata nel fiume Sesia, padre e zio si tuffano per salvarla: muoiono entrambi davanti alla famigliaDue uomini di circa 40 anni, padre e zio di una bambina di 6 anni, sono morti nel fiume Sesia a Romagnano Sesia, domenica 5 luglio.

Temi più discussi: Romagnano, si tuffano nel Sesia per salvare la bimba di 6 anni: morti il padre e lo zio; Bimba di 6 anni cade nel fiume Sesia, papà e zio annegano nel tentativo di salvarla; La nonna morta mentre accudisce la nipotina di 6 mesi, la bimba salvata dopo ore: vicini allarmati dal pianto; Sessantenne muore mentre accudisce la nipotina a Moglia.

Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto ieri sera in un appartamento di via Montiglio, in zona Pineta Sacchetti a Roma, dove sono stati trovati uccisi a coltellate padre, madre e la loro bimba di 6 anni. Le vittime sono originarie del Bangladesh x.com

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