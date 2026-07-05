Bimba resta intrappolata nel fiume Sesia padre e zio si tuffano per salvarla | muoiono entrambi davanti alla famiglia

Da notizieaudaci.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due uomini di circa 40 anni, padre e zio di una bambina di 6 anni, sono morti nel fiume Sesia a Romagnano Sesia, domenica 5 luglio. Si erano tuffati nel fiume per cercare di salvare la bambina rimasta intrappolata nell’acqua. La famiglia si trovava sul posto al momento della tragedia. I soccorritori hanno recuperato i corpi senza vita dei due uomini. La bambina è stata tratta in salvo.

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Padre e zio si tuffano nel Sesia per salvare una bambina: tragedia a Romagnano. Dramma nel pomeriggio di domenica 5 luglio a Romagnano Sesia, in provincia di Novara, dove due uomini di circa 40 anni, padre e zio di una bambina di 6 anni, hanno perso la vita nel fiume Sesia dopo essersi tuffati per cercare di salvarla. La piccola era rimasta bloccata su una roccia in mezzo al corso d’acqua, in difficoltà a causa della forte corrente. Mentre la bambina è stata messa in salvo, per i due familiari non c’è stato nulla da fare. La bambina bloccata tra la corrente e il disperato tentativo di salvataggio. Secondo una prima ricostruzione, la famiglia si trovava in località La Barca, una zona molto frequentata durante le giornate più calde. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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