Bilancio Sanità Calabrese | analisi dei conti 2025

I dati economici del bilancio sanitario calabrese per il 2025 mostrano un aumento della spesa complessiva rispetto all’anno precedente. Le aziende sanitarie e ospedaliere hanno registrato un incremento delle entrate e delle uscite, con un saldo positivo di circa 50 milioni di euro. La ripartizione delle risorse evidenzia un investimento maggiore nelle strutture di emergenza e nelle apparecchiature mediche. Nessun dettaglio sui singoli enti o sui numeri ufficiali è stato ancora diffuso.

Valutazione imparziale dei dati economici e delle posizioni politiche sulla sanità regionale.. Il tema del Bilancio Sanità Calabrese torna al centro del dibattito regionale dopo la diffusione dei dati economici relativi al 2025 delle aziende sanitarie e ospedaliere. Le ricostruzioni ufficiali delineano un quadro complesso, segnato da disavanzi consistenti e da criticità strutturali che continuano a incidere sulla stabilità del sistema. Andamento dei bilanci 2025. Le analisi mostrano che le principali aziende sanitarie provinciali registrano risultati negativi. L’Asp di Cosenza chiude con un disavanzo di 84,5 milioni, peggiorando di oltre 40 milioni rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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