Il bilancio 2025 prevede conti in equilibrio e risorse per sgravi fiscali destinati a famiglie e imprese locali. Il blocco dell’Irpef sarà mantenuto, senza indicazioni di variazioni sui benefici fiscali. Sono previsti 3,6 milioni di euro per interventi nelle strutture sportive di alcuni quartieri specifici. Non sono stati comunicati dettagli sui criteri di distribuzione o sui quartieri beneficiari.

? Punti chiave Come influirà il blocco dell'Irpef sul portafoglio delle famiglie locali?. Quali quartieri riceveranno i 3,6 milioni destinati alle strutture sportive?. Perché il Comune ha deciso di anticipare i pagamenti alle imprese?. Come verranno utilizzati i 15 milioni di cassa libera disponibili?.? In Breve Blocco Irpef allo 0,72% e assorbimento rincari mense e asili per le famiglie.. Pagamenti alle imprese locali garantiti con un anticipo medio di una settimana.. Oltre 3,6 milioni di euro destinati a infrastrutture sportive nei vari quartieri.. Investimenti sportivi includono 1,23 milioni a Fontespina e 1 milione a Santa Maria Apparente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bilancio 2025: conti solidi e sgravi per famiglie e imprese locali

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