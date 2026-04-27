Comune e Rfi approvata la convenzione per la nuova stazione | investimento da 20 milioni di euro

Il Comune e RFI hanno approvato una convenzione per la costruzione di una nuova stazione ferroviaria a Bergamo, con un investimento complessivo di 20 milioni di euro provenienti dalla Regione Lombardia. La realizzazione mira a migliorare l’intermodalità, collegando la rete ferroviaria con altri mezzi di trasporto. L’opera è parte di un progetto volto ad aumentare i servizi e la capacità di trasporto nella zona.

LA NUOVA STAZIONE. Investimento da 20 milioni di Regione Lombardia per rafforzare l’intermodalità a Bergamo. Il completamento dell’opera è previsto entro giugno 2029. La Giunta comunale di Bergamo ha approvato lo schema di convenzione attuativa con Rfi spa (Rete ferroviaria italiana) per la realizzazione della nuova stazione del Trasporto pubblico locale (Tpl), un’opera strategica inserita nel Programma regionale Fesr 2021–2027, nell’ambito dell’«Iniziativa multimodale urbano» dedicata alla mobilità sostenibile. Il progetto, finanziato con 20 milioni di euro provenienti da Regione Lombardia, punta a migliorare l’integrazione tra le diverse modalità di trasporto, rendendo più accessibile e interconnesso l’intero sistema.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Comune e Rfi, approvata la convenzione per la nuova stazione: investimento da 20 milioni di euro Notizie correlate Leggi anche: Approvata la convenzione tra Comune e Rfi per la nuova stazione: investimento da 20 milioni di euro Roma: 20 milioni per la nuova stazione Divino Amore, addio autoRfi, in collaborazione con Regione Lazio e Roma Capitale, ha svelato il progetto per l’apertura della nuova stazione di Divino Amore sulla linea... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: San Candido, firmato l’accordo per il Centro di mobilità: parcheggio pendolari, sottopasso e nuova viabilità; Il nodo viabilità sull’Adda : Serve un confronto per evitare il blocco totale; Urbanistica, approvata l'adozione del Piano Operativo Comunale: Più abitanti, minor consumo di suolo; Consiglio metropolitano, approvato l’aggiornamento della Convenzione per la realizzazione del Lotto 2 bis dell’Asse Lungo Savena. Comune e Rfi, approvata la convenzione per la nuova stazione: investimento da 20 milioni di euroInvestimento da 20 milioni per rafforzare l’intermodalità a Bergamo. Il completamento dell’opera è previsto entro giugno 2029. ecodibergamo.it Via libera dal Comune alla stazione Tpl: con la permuta delle aree procede Porta SudCon la permuta delle aree tra Comune e Rfi si sbloccano i 20 milioni destinati al progetto di mobilità nell’ex scalo ferroviario Bergamo. Via libera della giunta comunale alla nuova stazione Tpl, ... bergamonews.it Il piano del Comune per contrastare lo spopolamento: «Misure non risolutive ma concrete per far crescere residenti e nascite. Un segnale e una provocazione contro l’inerzia» - facebook.com facebook Il Comune di Bergamo ha pubblicato un nuovo bando straordinario per l’assegnazione delle ultime due licenze taxi rimaste, completando così l’incremento del 20% previsto dal Decreto Asset (Dl 104/2023). x.com