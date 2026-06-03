Nuova piscina comunale a Castellammare | investimento di quasi cinque milioni di euro

Notizia in breve

È stato annunciato l’avvio dei lavori per una nuova piscina comunale a Castellammare, con un investimento di circa cinque milioni di euro. Il progetto prevede la costruzione di un impianto sportivo che non esisteva in città. La realizzazione dell’opera è stata approvata e avviata, segnando un intervento diretto sulla disponibilità di strutture sportive per i residenti. La piscina sarà accessibile a partire dai prossimi mesi, secondo le tempistiche stabilite.