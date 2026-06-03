Nuova piscina comunale a Castellammare | investimento di quasi cinque milioni di euro
È stato annunciato l’avvio dei lavori per una nuova piscina comunale a Castellammare, con un investimento di circa cinque milioni di euro. Il progetto prevede la costruzione di un impianto sportivo che non esisteva in città. La realizzazione dell’opera è stata approvata e avviata, segnando un intervento diretto sulla disponibilità di strutture sportive per i residenti. La piscina sarà accessibile a partire dai prossimi mesi, secondo le tempistiche stabilite.
"Con questo provvedimento compiamo un passo importante verso la realizzazione di un'infrastruttura di cui la cittadinanza finora non ha mai goduto. La futura piscina comunale rappresenterà un investimento sullo sport, sulle fasce giovani e sulla qualità della vita degli stabiesi. Continuiamo a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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