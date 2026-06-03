Nella tasca tutto il giorno lei mi guarda non resisto | Ambra è tornata a cantare dopo 32 anni con il brano inedito Libera E promette | È il ‘Giura’ 3.0

L'artista ha ripreso a cantare dopo 32 anni con un brano inedito intitolato “Libera”. Ha dichiarato che si tratta di una nuova versione del suo progetto musicale, chiamata “Giura 3.0”. Il suo album “T’appartengo”, pubblicato nel novembre 1994, ha venduto circa 800.000 copie in Italia e ha ricevuto otto Dischi di platino e un Disco d’oro, raggiungendo la sesta posizione nella classifica degli album italiani.

“T’appartengo” esce l’11 novembre 1994, vende 800mila copie solo in Italia e ottiene otto Dischi di platino e un Disco d’oro, raggiungendo la sesta posizione nella classifica degli album italiani. Numeri da capogiro di Ambra Angiolini in versione cantante. E a quanto pare un po’ di nostalgia è tornata alla conduttrice, che ha deciso così di tornare al canto dopo 32 anni con un brano inedito dal titolo “ Libera”. Lo ha annunciato la stessa Ambra con un post condiviso sui social, lanciando un claim efficace: “ll ‘Giura’ (la parola chiave del brano ‘T’Appartengo’, ndr) 3.0 di questo jingle è una parola sola: Libera”. I versi sono: “Nella tasca tutto il giorno, lei mi guarda, non resisto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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