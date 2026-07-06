Il comico e attore bergamasco ha raccontato il suo rapporto con Reggio Emilia, affermando di averlo vissuto fin dall'infanzia, dall'asilo fino all'età adulta. Durante un evento a Bruxelles, ha detto di aver capito la città attraverso le esperienze fatte nel tempo, sottolineando un legame personale che si è consolidato nel corso degli anni. La sua testimonianza è stata condivisa in un contesto pubblico, senza commenti ufficiali o dichiarazioni istituzionali.

Reggio Emilia, 6 luglio 2026 – Non è il solito, paludato discorso istituzionale quello che accompagna Reggio Emilia a Bruxelles. Lo scorso 1° luglio, nel centro politico dell’Unione Europea, la città ha ufficializzato la sua candidatura a Capitale europea del Volontariato 2028 e, a rubare la scena tra delegazioni e sguardi dei presenti, è stato un inatteso, folgorante intervento di Alessandro Bergonzoni. L’artista bolognese, genio della parola e fautore di una comicità sui generis che non conosce repliche, ha scelto di prestare la sua voce alla causa reggiana. “ Sono un volontario meno giovane da tanti anni – esordisce Bergonzoni giocando con le parole come solo lui sa fare –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Bergonzoni e il legame con Reggio Emilia: “L’ho vissuto e capito dall’asilo fino all’immaturità”

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