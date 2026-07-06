Un attore ha dichiarato di apprezzare l’attività teatrale a Reggio Emilia, una città che considera meritevole di essere capitale. Ha aggiunto che il volontariato include il concetto di volare e che chiunque può parteciparvi, anche se a volte non si mette a disposizione. Ha sottolineato di apprezzare il lavoro di squadra e l’impegno per il bene degli altri.

"Volontario contiene la parola volare. Chiunque può essere volontario, anche se qualche volta non ci si mette a disposizione. Mi piace lavorare con gli altri e per gli altri. Mi piace fare teatro a Reggio Emilia, città che ho vissuto dall'asilo". Lo ha dichiarato l'artista Alessandro Bergonzoni a margine della plenaria del Comitato delle regioni in corso a Bruxelles in merito alla candidatura di Reggio Emilia a capitale del volontariato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Volontariato: Bergonzoni,Mi piace fare teatro a Reggio Emilia, città che merita di essere capitale

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