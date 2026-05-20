reggio emilia crolla controsoffitto in un asilo

A Reggio Emilia, una porzione di controsoffitto è crollata all’interno di una scuola dell’infanzia gestita dalla cooperativa sociale Accento, in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’incidente è avvenuto il 20 maggio 2026 e non si sono registrate ferite tra i bambini o il personale presente al momento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per valutare la situazione e verificare eventuali responsabilità. La scuola è stata temporaneamente chiusa in attesa di controlli e interventi di messa in sicurezza.

Reggio Emilia, 20 maggio 2026 – Crolla una porzione di controsoffittatura in una scuola d’infanzia gestita dalla cooperativa sociale Accento, in convenzione con il Comune di Reggio Emilia. Un episodio che solo per un caso fortunato non ha coinvolto bambini o personale dell’istituto. “Ma che richiede un intervento urgente di verifica e coordinamento e una sinergia ancora più stretta tra ente pubblico e soggetto gestore sul fronte della sicurezza”, dicono subito dalla Fp Cigl reggiana, aggiungendo pure come “da tempo fossero state segnalate situazioni di fragilità in questa scuola e come un dialogo fosse già avviato con amministrazione comunale e cooperativa”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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