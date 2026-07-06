Due persone sono indagate per circonvenzione a Bergamo. Un’immobile è stato venduto a un prezzo pari a un terzo del suo valore, mentre una carta prepagata è stata usata per spese sconosciute. La vittima ha visto il suo patrimonio ridursi nel tempo, con conti svuotati e beni trasferiti. La vicenda riguarda presunti atti di truffa e depauperamento fraudolento.

Un immobile ceduto a un terzo del suo valore, una carta prepagata utilizzata per spese non riconducibili alla vittima e un patrimonio progressivamente depauperato. È quanto emerso dall’ indagine della Guardia di Finanza di Bergamo su un presunto caso di circonvenzione di persona incapace ai danni di un anziano medico, di origini straniere, residente in provincia di Bergamo e in condizioni di grave compromissione cognitiva e fisica. L’attività investigativa è nata da un ricorso del Comune di residenza per la nomina di un amministratore di sostegno, poi disposto dal Tribunale di Bergamo. Gli accertamenti svolti nell’ambito della procedura civile hanno fatto emergere elementi di possibile rilievo penale, successivamente approfonditi sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Bergamo, villa venduta a un terzo del valore e conti svuotati: due indagati per circonvenzione

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