L' importanza della solidarietà e del valore valore umano e civile del Terzo settore al centro di un incontro

Sabato 23 maggio alle 16.30, presso il Teatro Mentore di Santa Sofia, si tiene un incontro pubblico intitolato “Volontariato: insieme per fare la differenza”, organizzato dall’Accademia Pasquale II di Corniolo. L’evento si concentrerà sulla solidarietà e sul ruolo del Terzo settore, con l’obiettivo di promuovere una riflessione condivisa sul valore umano e civile del volontariato. La serata prevede interventi e momenti di confronto aperti ai partecipanti.

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