L' importanza della solidarietà e del valore valore umano e civile del Terzo settore al centro di un incontro
Sabato 23 maggio alle 16.30, presso il Teatro Mentore di Santa Sofia, si tiene un incontro pubblico intitolato “Volontariato: insieme per fare la differenza”, organizzato dall’Accademia Pasquale II di Corniolo. L’evento si concentrerà sulla solidarietà e sul ruolo del Terzo settore, con l’obiettivo di promuovere una riflessione condivisa sul valore umano e civile del volontariato. La serata prevede interventi e momenti di confronto aperti ai partecipanti.
Sabato 23 maggio, alle 16.30, al Teatro Mentore di Santa Sofia, l’Accademia Pasquale II di Corniolo ha organizzato un incontro pubblico dal titolo “Volontariato: insieme per fare la differenza”, un appuntamento pensato per riflettere sull'importanza della solidarietà e approfondire il valore. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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