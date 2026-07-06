Un anziano medico di origini straniere residente in provincia di Bergamo è stato vittima di sfruttamento patrimoniale. Gli sono state sottratte circa tre quinti del valore della sua casa, acquistata a un prezzo molto inferiore rispetto al reale valore, e sono state spese circa 10 mila euro per le sue cure e assistenza. L’uomo è affetto da gravi problemi cognitivi e fisici.

Sfruttamento patrimoniale ai danni di un anziano medico di origini straniere, residente in provincia di Bergamo, affetto da una grave compromissione delle proprie capacità cognitive e fisiche. La vicenda è stata ricostruita dall’attività investigativa della Guardia di Finanza di Bergamo, a seguito del ricorso presentato dal Comune di residenza per la nomina, da parte del Tribunale di Bergamo, di un amministratore di sostegno per l'anziano, ormai non più autosufficiente. Le indagini hanno consentito di ricostruire come un uomo e una donna, residenti in provincia di Milano, dopo essere entrati in contatto con l'anziano nel corso del 2025, approfittando delle sue condizioni di fragilità, lo avrebbero indotto a vendere la propria villa e l’annesso terreno a un prezzo notevolmente inferiore al reale valore di mercato. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Bergamo, sfruttavano l'anziano medico: casa comprata a un terzo del valore e spese per 10 mila euro

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