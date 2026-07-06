Una ricerca Ipsos Doxa evidenzia che il 73% dei residenti nei comuni interessati dall’autostrada Bergamo-Treviglio conosce poco o nulla del progetto. La maggior parte delle persone non è informata sui dettagli dell’opera, che rimane quindi poco nota tra la popolazione locale. La mancanza di comunicazione sembra aver contribuito a questa scarsa conoscenza, nonostante l’opera sia di interesse pubblico.

Se anche per quelli a cui passerà sotto il naso, l’autostrada Bergamo-Treviglio resta un oggetto misterioso, come ha evidenziato la ricerca Ipsos Doxa (il 73% dei residenti dei comuni interessati ne sa poco o addirittura nulla) oltre che esserne sorpresi, è forse il caso di farsi qualche domanda. Prima: ma quest’opera, di cui si parla da anni, come è stata comunicata? Ma soprattutto è stata partecipata dalla gente? Per infrastrutture di grande rilievo a forte impatto territoriale, come in questo caso, la costruzione del consenso è un elemento fondamentale. Non basta convincere il decisore politico, né sbandierare le compensazioni per il territorio. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Bergamo-Treviglio, questa sconosciuta: il difetto di comunicazione e il 73% di residenti che ne sa poco o nulla

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