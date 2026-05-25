Vini piacentini | alta qualità ma poco noti per difetto di marketing e comunicazione

Notizia in breve

Durante il Bèll e Bon Festival sul Pubblico Passeggio è stata presentata la quarta edizione della Fiera dei Vini di Piacenza Expo. I vini piacentini sono di alta qualità, ma sono poco conosciuti a causa di carenze nel marketing e nella comunicazione. La manifestazione si è svolta lo scorso fine settimana e ha attirato diversi operatori del settore. La fiera si svolgerà prossimamente, con l’obiettivo di promuovere le produzioni locali.