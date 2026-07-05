Bergamo-Treviglio Boltiere vota ‘sì’ | Il territorio necessita di nuove vie di comunicazione

Il sindaco di Boltiere ha espresso il suo sostegno al progetto di collegamento autostradale tra Bergamo e Treviglio, affermando che il territorio ha bisogno di nuove vie di comunicazione. La sua posizione è stata comunicata tramite una lettera pubblicata dopo un incontro avvenuto il 2 luglio, durante il quale sono stati presentati i risultati di un’indagine Ipsos che mostra un’opinione favorevole o neutrale dei cittadini sul progetto.

Pubblichiamo la lettera di Osvaldo Palazzini, sindaco di Boltiere, sulla tematica della Bergamo-Treviglio e in seguito all’incontro avvenuto nel pomeriggio di giovedì 2 luglio, nel quale è stata illustrata l’indagine Ipsos sul punto di vista “non contrario” dei cittadini al collegamento autostradale. Il sindaco, presente all’incontro, argomenta il suo favore alla realizzazione dell’opera. leggi anche. La ricerca Sondaggio Ipsos: l’85% “non contrario” alla Bergamo-Treviglio, ma i sindaci ribattono: “La verità è un’altra”. Sono al mio terzo mandato di governo e già nel lontano 2012 sono stato uno dei firmatari favorevoli all’infrastruttura. Tutte le Amministrazioni che si sono avvicendate in questi anni a Boltiere hanno sempre espresso positività. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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