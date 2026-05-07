Contributo all' affitto fino a 3 mila euro all' anno per le famiglie con Isee non superiore a 10 mila euro
Il Comune ha pubblicato un avviso per richiedere un contributo regionale destinato al sostegno all'affitto, rivolto alle famiglie con Isee non superiore a 10 mila euro. L'importo massimo annuo previsto è di 3 mila euro, con un incremento di 200 euro per ogni figlio oltre il primo. La misura si inserisce in un intervento volto ad aiutare le famiglie in difficoltà economica a sostenere le spese di affitto.
Il Comune ha pubblicato l’avviso per l'accesso al contributo regionale per il sostegno all'affitto. Prevista, così come da provvedimento della Regione, l’erogazione di un contributo annuo pari a 3 mila euro, con un incremento di 200 euro per ogni figlio successivo al primo. La misura è destinata.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
Bonus bebè 2026, in Sicilia mille euro per i nuovi nati in famiglie con Isee sotto i 10 mila euroPubblicato anche quest’anno l’avviso dell'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali per la concessione del bonus bebè, mille...
Giarre, contributo per l'affitto fino a 3 mila euro: come fare domandaÈ stato pubblicato un avviso per l’erogazione di un contributo regionale destinato a sostenere i costi dei canoni di locazione per l’anno 2026 per 9...
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Contributo affitto, in arrivo un nuovo bando da oltre 5 milioni di euro. Ma le famiglie aspettano gli arretrati; Notizie - Graduatorie definitive - Concessione contributi straordinari per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione per gli anni 2021 e 2022; Casa, in arrivo un bonus fino a 500 euro per i genitori separati che lasciano l’abitazione; Bonus Casa, in arrivo fino a 500 euro ai genitori separati che lasciano l’abitazione.
Contributo all’affitto, ecco il bando ma single e coppie restano fuori dagli aiuti, Calabrò: Serve confronto con la RegioneMa l'assessore comunale ai servizi sociali di Palermo, Mimma Calabrò chiede un confronto alla Regione per superare le criticità che rischiano di lasciare fuori troppe persone ... blogsicilia.it
Contributi affitto fino a 3.000 euro e incremento di 200 euro in Sicilia, ecco come ottenerloContributi per l’affitto in aiuto delle famiglie con Isee basso. Il Comune di Palermo ... msn.com
Una rete di professionisti già distribuiti in 50 centri sanitari che potrebbero dare un contributo anche alle nuove residenze, aperte grazie al Pnrr ma spesso vuote - facebook.com facebook
Bonus genitori separati, contributo da 500-600 euro al mese. Salvini: “In arrivo i bandi” x.com