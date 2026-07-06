Bergamo la sindaca in calo nella classifica | consenso al 52,5% Carnevali | Rafforzeremo il dialogo
A Bergamo, il livello di consenso verso la sindaca è sceso del 2,5% rispetto all’anno precedente, attestandosi al 52,5%. La sindaca ha dichiarato che si impegnerà a rafforzare il dialogo con la cittadinanza. La classifica di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore mostra questa variazione nel gradimento, che si mantiene sopra la metà degli intervistati.
L’ANALISI. Bergamo registra una flessione nel gradimento della sindaca Elena Carnevali: secondo la classifica di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, la prima cittadina perde il 2,5% rispetto allo scorso anno, mantenendo comunque un consenso al 52,5%. Bergamo registra una lieve flessione nel gradimento della sua sindaca. Elena Carnevali perde il 2,5% rispetto allo scorso anno nell’annuale classifica sul consenso dei primi cittadini elaborata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Il dato resta comunque sopra la soglia del 50%, con un consenso attestato al 52,5%. «Le classifiche sul gradimento sono sempre uno strumento interessante, che va accolto con rispetto e con il giusto equilibrio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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Temi più discussi: Bergamo, la sindaca in calo nella classifica: consenso al 52,5%. Carnevali: Rafforzeremo il dialogo; Bergamo, in flessione l'indice di gradimento della sindaca Carnevali: perde il 2,5% in un anno, ma resta al 52,5%; Indice di gradimento, i consensi della sindaca Carnevali in discesa quasi del 4% in un anno; Cala il consenso della sindaca Carnevali: perde il 2,5% nella classifica del Sole 24 Ore.
Un risultato distante da quello ottenuto nel 2021 dal suo predecessore Giorgio Gori, che in quella stessa graduatoria aveva conquistato il terzo posto. https://primabergamo.it/politica/cala-il-consenso-della-sindaca-carnevali-perde-il-25-nella-classifica-del-sole facebook
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