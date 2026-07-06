Due persone bivaccano davanti a un negozio di via Quarenghi a Bergamo. Dopo aver rifiutato di allontanarsi all'invito del proprietario, lanciano bottiglie contro la vetrina. La polizia è intervenuta e ha fatto allontanare i presenti. Nessun ferito segnalato.

Bivaccavano davanti all’ingresso del parrucchiere di via Quarenghi e all’invito dell’uomo ad allontanarsi, non solo non l’hanno fatto, ma la situazione è velocemente sfuggita di mano. Dapprima, le persone sono state raggiunte da individui e anche di fronte al nuovo sollecito da parte del negoziante, non c’è stato alcun allontanamento. Il gruppo, quattro donne e un uomo, hanno così preso a minacciare il titolare del negozio e una delle donne avrebbe scagliato una bottiglia di vetro contro la vetrina dell’attività, danneggiando alcuni vasi collocati lungo i gradini d’ingresso Poco dopo, grazie alla dettagliata descrizione fornita dal titolare,... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Bergamo, bivaccano fuori dal negozio: vengono fatti allontanare, lanciano bottiglie sulla vetrina

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