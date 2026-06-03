Auto fuori controllo sfonda la vetrina di un negozio paura in via Buon Pastore
Un'auto ha sfondato la vetrina di un negozio in via Buon Pastore, causando danni ingenti. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, ma nessuno è rimasto ferito. La vettura è finita contro l’esercizio commerciale senza coinvolgere pedoni o clienti presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e la messa in sicurezza. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.
Possono tirare un sospiro di sollievo i protagonisti dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio in via Buon Pastore: tanti danni, ma nessun ferito. E viste le premesse, poteva essere un bilancio pesante. Intorno alle ore 18, infatti, un'auto fuori controllo ha terminato la propria corsa contro la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Notizie e thread social correlati
Perde il controllo dell’auto e sfonda la vetrina del negozioAlle 17:15 di oggi, in via Tosco Romagnola Ovest a Calcinaia, i vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti a seguito di un incidente stradale in cui...
Calcinaia: paura in strada, sbaglia manovra e sfonda con l’auto vetrina di un negozioNel pomeriggio di oggi, 20 marzo 2026, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Tosco Romagnola Ovest a Calcinaia per un incidente stradale.