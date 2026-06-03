Auto fuori controllo sfonda la vetrina di un negozio paura in via Buon Pastore

Notizia in breve

Un'auto ha sfondato la vetrina di un negozio in via Buon Pastore, causando danni ingenti. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, ma nessuno è rimasto ferito. La vettura è finita contro l’esercizio commerciale senza coinvolgere pedoni o clienti presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e la messa in sicurezza. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.