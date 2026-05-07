Sfasciata nella notte la vetrina del negozio Tiziana Fausti a Bergamo | rubate circa 70 borse di lusso

Nella notte, due individui hanno preso di mira il negozio di lusso situato sul Sentierone a Bergamo, rompendo la vetrina e sottraendo circa 70 borse di alta gamma. L’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto sul posto per i rilievi e le verifiche del caso. La scena è stata trovata al mattino, con i danni visibili e gli oggetti di valore spariti.