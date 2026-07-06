Due persone sono state indagate a Bergamo dopo aver convinto un anziano fragile a vendere la sua villa con terreno a circa un terzo del valore di mercato. Gli investigatori hanno accertato che l’uomo sarebbe stato indotto a cedere la proprietà in condizioni di vulnerabilità. La vendita si sarebbe conclusa con il trasferimento dell’immobile a un prezzo molto inferiore a quello reale. Le indagini continuano per chiarire eventuali responsabilità e modalità dell’operazione.

IL CASO. Secondo gli investigatori, l’uomo sarebbe stato indotto a vendere una villa con terreno a un prezzo pari a circa un terzo del valore di mercato. Sequestrati l’immobile e un rapporto bancario collegato a una carta prepagata intestata alla vittima, usata per spese di quasi 10 mila euro. Due persone residenti nel Milanese sono indagate per circonvenzione di persona incapace. Secondo la Guardia di Finanza di Bergamo avrebbero approfittato delle condizioni di salute di un anziano medico, inducendolo a vendere un immobile a un prezzo molto inferiore al valore di mercato e utilizzando poi una carta prepagata a lui intestata. Un anziano medico di origini straniere, residente in provincia di Bergamo e affetto da una grave compromissione delle capacità cognitive e fisiche, sarebbe stato vittima di un presunto sfruttamento patrimoniale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Bergamo, approfittano di un anziano fragile e gli fanno vendere la villa: due indagati

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