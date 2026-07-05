A Romagnano Sesia, due uomini sono morti nel fiume Sesia mentre tentavano di salvare una ragazzina minorenne. La ragazza, soccorsa dal fratello, è stata portata a riva sana e salva. La madre, incinta, è stata ricoverata in ospedale a causa di uno choc. I due deceduti sono padre e zio della minorenne. La vicenda si è verificata nel corso di un tentativo di salvataggio nel fiume.

A Romagnano Sesia, in provincia di Novara, padre e zio di una ragazzina minorenne sono morti nel fiume Sesia dopo essersi tuffati per soccorrerla. Salva la ragazza, riportata a riva dal fratello, mentre la madre, incinta, è stata ricoverata in ospedale sotto choc. La vicenda richiama il recente dramma del papà morto a Otranto dopo aver salvato i propri figli. Romagnano, padre e zio morti nel fiume Sesia Una gita domenicale dal risvolto tragico a Romagnano Sesia, in provincia di Novara, dove il padre e lo zio di una ragazzina minorenne sono morti nelle acque del fiume Sesia: entrambi si erano tuffati per salvarle la vita, e hanno perso la loro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Si tuffano nel fiume Sesia per salvare una ragazza a Romagnano in provincia di Novara, morti il padre e lo zio

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Novara, si tuffano nel fiume Sesia per salvare una minorenne: morti il padre e lo zio, entrambi di origine marocchina. La ragazza è stata portata in salvo a riva. Ricoverata in ospedale la madre incinta. @ultimoranet x.com

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