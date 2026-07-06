Bengasi rinvenuto corpo in mare | potrebbe essere un italiano disperso
Un corpo è stato trovato in mare vicino a Bengasi, con una muta e una tavola da kitesurf. Il Consolato Generale d’Italia a Bengasi sta collaborando con le autorità libiche per l’identificazione. La Farnesina ha confermato la notizia senza ulteriori dettagli. Non si conosce ancora l’origine del corpo o se possa trattarsi di un disperso italiano. Le autorità libiche stanno procedendo con gli accertamenti necessari.
Il Consolato Generale d'Italia a Bengasi, rende noto la Farnesina, segue con le autorità libiche le procedure relative all'identificazione di un corpo rinvenuto in mare con una muta e una tavola da kitesurf. La salma sembrerebbe essere quella del brindisino Mimmo Piepoli, disperso in mare dal 1° maggio scorso durante un'uscita di kitesurf al largo della Puglia. Su richiesta del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, la Farnesina sta mantenendo costanti contatti con la famiglia del surfista disperso e con il Sindaco di Erchie, Giuseppe Margheriti, e sono in corso gli accertamenti necessari per l'identificazione del corpo. La conferma dell'identità potrà avvenire solo all'esito dell'esame del DNA. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Il Consolato generale d'Italia a Bengasi segue con le autorità libiche le procedure relative all'identificazione di un corpo rinvenuto in mare. #ANSA x.com
Il consolato generale d'Italia a Bengasi segue con le autorità libiche le procedure relative all'identificazione di un corpo rinvenuto in mare. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il corpo è stato ritrovato con una muta e una tavola da kitesurf che sembrer facebook
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