Bengasi rinvenuto corpo in mare | potrebbe essere un italiano disperso

Notizia in breve

Un corpo è stato trovato in mare vicino a Bengasi, con una muta e una tavola da kitesurf. Il Consolato Generale d’Italia a Bengasi sta collaborando con le autorità libiche per l’identificazione. La Farnesina ha confermato la notizia senza ulteriori dettagli. Non si conosce ancora l’origine del corpo o se possa trattarsi di un disperso italiano. Le autorità libiche stanno procedendo con gli accertamenti necessari.