Potrebbe appartenere a Mimmo Piepoli, il kitesurfer disperso dal 1° maggio scorso durante un’uscita in mare al largo della Puglia, il corpo recuperato nelle acque della Libia. A riferirlo sono le autorità locali, secondo le quali la salma è stata rinvenuta insieme a una muta e a una tavola da kitesurf c he sembrerebbero appartenere al connazionale scomparso oltre due mesi fa. Il consolato generale d’Italia a Bengasi ha avviato, in stretto raccordo con le autorità libiche, tutte le procedure necessarie per accertare l’identità del corpo. La conferma ufficiale potrà arrivare soltanto attraverso l’esame del Dna, già richiesto formalmente dal consolato alle autorità del Paese nordafricano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Corpo trovato in mare in Libia, potrebbe essere il kitesurfer Mimmo Piepoli disperso dal 1° maggio: decisivo il test del Dna

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