Bengasi trovato corpo surfista | potrebbe essere italiano disperso in Puglia
A Bengasi è stato trovato il corpo di un surfista, sospettato possa essere un kitesurfista disperso in mare dal primo maggio in Puglia. Il corpo è stato recuperato in mare e il Consolato italiano a Bengasi sta collaborando con le autorità libiche per l’identificazione. Non sono stati forniti dettagli sulla provenienza del corpo o sulla causa del decesso.
Potrebbe essere di Mimmo Piepoli, kitesurfista disperso in mare dal 1° maggio scorso in Puglia, il corpo ritrovato a Bengasi. Il Consolato Generale d’Italia a Bengasi segue infatti con le autorità libiche le procedure relative all’identificazione del corpo, rinvenuto in mare. Lo rende noto la Farnesina spiegando che, secondo quanto riferito dalle autorità locali, il corpo è stato ritrovato con una muta e una tavola da kitesurf che sembrerebbero appartenere a Piepoli, disperso in mare dal 1° maggio scorso durante un’uscita di kitesurf al largo della Puglia. Su richiesta del ministro degli Esteri Antonio Tajani – viene spiegato – la Farnesina sta mantenendo costanti contatti con la famiglia del surfista disperso e con il sindaco di Erchie, Giuseppe Margheriti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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