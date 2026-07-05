Bengasi trovato corpo surfista | potrebbe essere italiano disperso in Puglia

Notizia in breve

A Bengasi è stato trovato il corpo di un surfista, sospettato possa essere un kitesurfista disperso in mare dal primo maggio in Puglia. Il corpo è stato recuperato in mare e il Consolato italiano a Bengasi sta collaborando con le autorità libiche per l’identificazione. Non sono stati forniti dettagli sulla provenienza del corpo o sulla causa del decesso.