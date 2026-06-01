Sky | il Napoli sta considerando anche Moris Valincic come vice Di Lorenzo

Il Napoli sta valutando Moris Valincic come possibile sostituto di Di Lorenzo nel ruolo di terzino destro. La notizia arriva da fonti di mercato e viene confermata da un esperto del settore. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma il club sta monitorando il giocatore come opzione per la prossima stagione. La trattativa non è ancora conclusa e rimangono da definire i dettagli.

Aggiornamenti sulle mosse di mercato del Napoli in diretta per Calciomercato l’Originale. Gianluca DI Marzio parla del possibile modulo che Massimiliano Allegri sceglierà nella prossima stagione in azzurro e sul mercato fa un nuovo nome, quello di Moris Valincic Che Napoli ha in testa Allegri. “Il modulo di Allegri al Napoli sarà 4-3-3 che può essere modulabile, sappiamo che Max non è legato. Sa che la squadra è forte, rientreranno anche alcuni, calciatori che erano in prestito che verranno valutati in ritiro. Arriverà poi un vice Di Lorenzo è il nome che diamo questa sera è Moris Valincic, 2002 della Dimano Zagabria. Il presidente Boban deciderà a quanto cederlo” L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Il pareggio del Napoli contro il Verona: i commenti a Sky Calcio Club

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