Belen Rodriguez ha commentato di aver attraversato settimane difficili a causa di vicende giudiziarie e problemi personali. Ha affermato che i momenti complicati arrivano per tutti e ha parlato di aver affrontato un periodo di forte stress. La modella ha condiviso questa riflessione in un’intervista, senza fornire dettagli specifici sulle vicende che l’hanno coinvolta. La sua dichiarazione si concentra sulla percezione di un momento difficile, senza approfondire le cause o i risvolti delle sue vicende recenti.

Nell’ultimo periodo Belen ha dovuto affrontare settimane particolarmente complicate, tra vicende giudiziarie e problemi personali, che l’hanno messa sotto forte stress. Ancora una volta, però, ha scelto di affidare ai social una riflessione a cuore aperto, quello spazio che da sempre rappresenta la sua casa digitale e il luogo dove sente più vicini i suoi fan. Belen Rodriguez ha condiviso nelle sue storie Instagram una lunga riflessione, arrivata dopo l’enorme esposizione mediatica delle ultime settimane: dalle dinamiche legate agli incidenti in cui è rimasta coinvolta, fino al soccorso ricevuto nella sua abitazione e alla mancata conduzione de L’Isola dei Famosi, sulla quale aveva già fatto chiarezza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Belen Rodriguez torna a parlare della sua crisi: “I tempi duri arrivano per tutti”

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