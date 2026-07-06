Una intervista di diversi anni fa, riproposta su Instagram, mostra la conduttrice argentina mentre parla di momenti difficili. In quell’occasione, afferma che con pazienza e il supporto di famiglia e amici si superano i periodi complicati. Ricorda che, dopo aver attraversato il dolore, si sceglie di ricominciare ad amare. La frase è tratta da un’intervista a Domenica In, condotta da Paola Perego.

Un’intervista di diversi anni fa, quella che Belén Rodriguez ha scelto di commentare nelle sue Instagram Stories. Si tratta di uno stralcio, ripostato dal profilo Inciucissimo, in cui la conduttrice argentina viene intervistata da Paola Perego a Domenica In. Alla domanda su cosa abbia significato lasciare l’Argentina in giovane età, Rodriguez risponde che “un’immigrata si porta dietro soprattutto tanta nostalgia”. Poi aggiunge: “Mi sono giocata tutto andando via di casa e cercando, anzi riuscendo, a mantenermi da sola. Sono andata via anche per un’esigenza economica in famiglia, io volevo di più. Veramente sono andata via dall’Argentina promettendo ai miei genitori che sarei riuscita a dare tutto quello che loro non erano riusciti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I tempi duri arrivano per tutti. Con pazienza, circondata dalla famiglia e dalle amicizie giuste si smette di stare male: si sceglie di amarsi un’altra volta…”: le parole di Belén Rodriguez

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