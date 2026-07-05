Belen Rodriguez | Ho scelto di amarmi un'altra volta ora ho il cuore contento I tempi duri arrivano per tutti

Belen Rodriguez ha condiviso sui social di aver scelto di amarsi di nuovo e di essere felice. Ha detto di aver attraversato momenti difficili e di aver mantenuto la fiducia nel tempo. La showgirl ha aggiunto che ora si sente contenta, sottolineando l'importanza di non mollare mai nonostante le difficoltà che arrivano per tutti.

Belen Rodriguez ha affidato ai social una riflessione sui momenti difficili che ha attraversato nella sua vita, spiegando anche come sta in questo momento: "Adesso ho il cuore contento, l'importante è non mollare mai. Con pazienza le ferite si curano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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