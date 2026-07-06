Belen Rodriguez ha trascorso una vacanza in montagna con la famiglia, dopo mesi di crisi personale. La showgirl ha condiviso un messaggio sui social, descrivendo il periodo come un “vuoto incolmabile”. La vacanza ha rappresentato un momento di ritrovamento della pace, con la famiglia che ha giocato un ruolo centrale nel superamento delle difficoltà. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla crisi o sui momenti vissuti durante il soggiorno in montagna.

Per Belen Rodriguez sono stati mesi turbolenti e segnati da una profonda crisi personale. Piano piano la showgirl si lascia le nubi alle spalle, grazie anche alla famiglia che è sempre la sua ancora di salvezza. In questi giorni si gode un po’ di serenità in montagna a Courmayeur e sui social condivide le immagini delle passeggiate tra i boschi con i figli Santiago e Luna Marì e con i genitori Gustavo e Veronica. Intanto a chi la segue racconta anche qualche dettaglio in più sul brutto periodo che ha passato di recente: “Ci sono ferite che arrivano in profondità senza che uno se ne accorga, e ad un certo punto senti un vuoto incolmabile, perché loro sono riemerse, sono riaperte”, scrive. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Belen Rodriguez ritrova la pace, la vacanza in montagna in famiglia: “Un vuoto incolmabile”

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