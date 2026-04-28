Il dolore senza fine per la scomparsa di Martino Debiasi | Lasci un vuoto incolmabile

A Trento prosegue il dolore per la morte di Martino Debiasi, un giovane di 29 anni deceduto lunedì 27 aprile in un incidente. La notizia ha suscitato grande cordoglio tra familiari, amici e la comunità locale, che continuano a ricordarlo. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto difficile da colmare e ha acceso discussioni sulla sicurezza e le circostanze dell’incidente.

Non si placa a Trento il dolore per la tragica perdita di Martino Debiasi, il giovane di appena 29 anni scomparso ieri, lunedì 27 aprile, in un terribile incidente. Martino stava guidando un trattore a Camparta Bassa di Meano: stava lavorando nei campi, quando, per cause che sono in corso di.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Dolore senza fine per la scomparsa di Werner Degiampietro: domani i funeraliLa scomparsa di Werner Degiampietro, il poliziotto del soccorso piste di 46 anni originario di Ziano di Fiemme che ieri, mercoledì 8 aprile, ha perso... Un Addio Incolmabile: Il Dolore di un Padre e l’Amore che Non MuoreUn padre racconta il vuoto lasciato da una figlia: il tempo si inceppa, la casa cambia suono, ma l’amore trova altri passaggi. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: ? Il dolore senza fine per la scomparsa di Martino Debiasi: Lasci un vuoto incolmabile; Martino Debiasi, comandante dei vigili del fuoco volontari travolto e ucciso dal trattore. Aveva 30 anni. Martino Debiasi, comandante dei vigili del fuoco volontari travolto e ucciso dal trattore. Aveva 30 anniTRENTO - Comandante dei vigili del fuoco volontari travolto e ucciso dal trattore. Questa, stando alle prime informazioni sarebbe stata la drammatica fine di Martino Debiasi, 30 ... ilgazzettino.it Il dolore del sindaco Ianeselli: C'era sempre per la comunitàIl primo cittadino di Trento ricorda Martino Debiasi, il comandante dei vigili del fuoco di Meano morto sotto un trattore ribaltato ... rainews.it Con il cuore colmo di dolore e di tristezza, ci troviamo a dover condividere una notizia che non avremmo mai voluto dare. Questa mattina, in un incidente agricolo, è tragicamente scomparso ad appena 29 anni Martino Debiasi, comandante del corpo dei vigili - facebook.com facebook Il Trentino piange Martino Debiasi: “Giovane, molto amato, di poche parole e grande intelligenza” lavocedelnordest.eu/il-trentino-pi… L'intero Trentino si ferma, in un lunedì di primavera. La scomparsa di Martino Debiasi rappresenta un duro colpo al cuore per x.com