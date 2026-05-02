Tre anni senza Mary Cutillo il vuoto incolmabile e la forza del ricordo

Sono passati tre anni dalla morte di Mariantonietta Cutillo, una perdita che ancora oggi pesa sui familiari. La famiglia ricorda quella sera come un momento che ha segnato profondamente la loro vita, lasciando un vuoto difficile da colmare. Nonostante il passare del tempo, i ricordi di Mariantonietta continuano a essere presenti nelle loro giornate, tra fotografie e parole condivise. La loro testimonianza si inserisce nel ricordo di un evento tragico che ha coinvolto direttamente loro.

Tempo di lettura: 3 minuti Il tempo, si dice, lenisce le ferite. Ma per la famiglia di Mariantonietta Cutillo, quel tempo sembra essersi fermato a tre anni fa, in quella “maledetta sera” che ha cambiato per sempre il corso delle esistenze di papà Giuseppe e mamma Rosa. Oggi ricorre il terzo anniversario della scomparsa della giovane di Montefalcione, volata in cielo a soli 16 anni a causa di un tragico quanto assurdo incidente domestico. Mariantonietta non era solo una studentessa brillante o una ragazza solare, era l’unico centro di gravità dei suoi genitori, Rosa Picariello e Giuseppe Cutillo, che da mille giorni convivono con un silenzio che urla più di mille parole.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tre anni senza Mary Cutillo, il vuoto incolmabile e la forza del ricordo Notizie correlate Il dolore senza fine per la scomparsa di Martino Debiasi: "Lasci un vuoto incolmabile"Non si placa a Trento il dolore per la tragica perdita di Martino Debiasi, il giovane di appena 29 anni scomparso ieri, lunedì 27 aprile, in un... Morta a 14 anni durante una cena con le compagne del basket, la squadra: “Vuoto incolmabile”La squadra di basket nella quale militava la 14enne, la Unio Basket Maddaloni, nella provincia di Caserta, ha dedicato alla ragazza un toccante...