Belen Rodriguez ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui ha affermato di aver sofferto, ma di aver deciso di riappropriarsi dell’amore per sé stessa. Dopo un periodo di crisi personale e mediatica, che ha incluso anche un ricovero, l’individuo ha dichiarato di aver intrapreso un percorso di rinascita interiore. La comunicazione si concentra sul tema del superamento delle difficoltà e della cura di sé.

Dopo un periodo di forte turbolenza personale e mediatica, segnato anche dal difficile momento del ricovero, Belen Rodriguez sembra aver imboccato la strada di una profonda rinascita interiore. La showgirl argentina sta attraversando una fase intensamente introspettiva, mossa dal desiderio di ritrovare un nuovo equilibrio, circondata esclusivamente dalle persone che ama di più. Lontana dal gossip e in attesa di rientrare al lavoro, Belén ha deciso di guardarsi dentro per guarire le vecchie ferite e riscoprire la bellezza della serenità familiare. A raccontare questo percorso interiore è stata la stessa Belén attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, dove ha condiviso una riflessione molto personale sul dolore e sulla rinascita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Belen Rodriguez, lo sfogo su Instagram: "Ho sofferto, ma ho scelto di amarmi di nuovo"

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