Belén Rodriguez ha parlato di aver attraversato momenti difficili, affermando di aver scelto di riprendere a volersi bene. Ha spiegato che a volte ci riesce, altre meno, ma ora si sente con il cuore contento. La cantante ha anche commentato che i momenti difficili colpiscono tutti, portando sofferenze e ferite profonde che possono riemergere all’improvviso, lasciando un senso di vuoto incolmabile.

«I tempi duri arrivano per tutti, ci sono sofferenze, ci sono ferite che arrivano in profondità senza che uno se ne accorga e, a un certo punto, senti un vuoto incolmabile, perché sono riemerse, si sono riaperte. Ma con pazienza e circondata dalla mia famiglia e dalle amicizie giuste si smette di stare male. Diventa una scelta che, piano piano, diventa reale: scegliere di amarsi un'altra volta. È quello che sto cercando di fare da tempo. A volte ci riesco, altre un po' meno. Adesso, per esempio, ho il cuore contento. Tutti abbiamo o avremo dei problemi, la cosa importante è non mollare mai. È importante attraversare il dolore, non metterlo sotto il tappeto, perché prima o poi viene fuori». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Belén Rodriguez: «Ho sofferto, ma ho scelto di amarmi di nuovo. A volte ci riesco, altre un po' meno. Adesso ho il cuore contento»

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Belen Rodriguez, lo sfogo su Instagram: Ho sofferto, ma ho scelto di amarmi di nuovo

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