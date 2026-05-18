Paola Turci rompe il silenzio su Francesca Pascale dopo separazione e gelo tra loro

Dopo alcune settimane, la cantante ha ripercorso pubblicamente la fine della relazione con Francesca Pascale, sottolineando come questa esperienza abbia influito sulla sua vita e sulla sua carriera. In un’intervista, ha condiviso dettagli sulla rottura e sul percorso di rinascita personale, mantenendo un tono riservato e riflessivo. La separazione tra le due donne aveva generato attenzione mediatica, e ora la cantante ha scelto di parlare nuovamente, offrendo una prospettiva personale sulla vicenda.

Il racconto di una relazione finita, ma soprattutto di una rinascita personale e artistica. A distanza di settimane dalle prime dichiarazioni pubbliche, Paola Turci torna a parlare della separazione da Francesca Pascale, scegliendo ancora una volta parole misurate ma cariche di significato. Era il 9 maggio quando la cantante aveva deciso di intervenire per la prima volta, ospite a Verissimo con Silvia Toffanin, dopo un’intervista dell’ex al Corriere della Sera. Oggi, in un nuovo confronto pubblico, il tono resta fermo ma più profondo, quasi a voler chiudere definitivamente un capitolo doloroso. Nel raccontare il presente, Turci si descrive come “felice e in ripartenza”, una condizione che sembra riflettersi anche nella sua musica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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