Chiusura della Electrolux a Cerreto per Uncem Marche va riconosciuto il lavoro della Regione Marche e di Francesco Acquaroli
Lo stabilimento Electrolux di Cerreto d’Esi è stato ufficialmente chiuso. La decisione è stata commentata da Uncem Marche, che ha espresso apprezzamento per l’intervento della Regione Marche e del presidente della regione stessa. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di ridefinizione degli asset produttivi a livello nazionale, che coinvolge diverse aziende e territori. La chiusura ha suscitato reazioni tra le autorità locali, mentre il tema della tutela dei posti di lavoro rimane al centro delle discussioni.
CERRETO D’ESI – Il caso che coinvolge Electrolux e lo stabilimento di Cerreto d’Esi si inserisce, secondo Uncem Marche, cioè L’Unione nazionale comuni comunità enti montani della nostra regione, in un quadro più ampio di ridefinizione degli asset produttivi nazionali che rischia di produrre. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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