Chiusura della Electrolux a Cerreto per Uncem Marche va riconosciuto il lavoro della Regione Marche e di Francesco Acquaroli

Lo stabilimento Electrolux di Cerreto d’Esi è stato ufficialmente chiuso. La decisione è stata commentata da Uncem Marche, che ha espresso apprezzamento per l’intervento della Regione Marche e del presidente della regione stessa. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di ridefinizione degli asset produttivi a livello nazionale, che coinvolge diverse aziende e territori. La chiusura ha suscitato reazioni tra le autorità locali, mentre il tema della tutela dei posti di lavoro rimane al centro delle discussioni.

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