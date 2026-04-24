Bastoni Barcellona Braida promuove l’affare | Difficile parlarne per me ma su di lui penso questo Ecco cosa otterrebbe

Un ex dirigente del Barcellona ha parlato di un possibile trasferimento di un giocatore in un'intervista rilasciata a Eram News. Durante l'intervista, ha commentato la trattativa, affermando che per lui è difficile parlarne, ma ha espresso un parere sul giocatore e su cosa potrebbe ottenere la squadra se l’affare andasse in porto. La discussione riguarda un possibile trasferimento che coinvolge il club catalano e un calciatore italiano.