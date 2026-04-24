Bastoni Barcellona Braida promuove l’affare | Difficile parlarne per me ma su di lui penso questo Ecco cosa otterrebbe
Un ex dirigente del Barcellona ha parlato di un possibile trasferimento di un giocatore in un'intervista rilasciata a Eram News. Durante l'intervista, ha commentato la trattativa, affermando che per lui è difficile parlarne, ma ha espresso un parere sul giocatore e su cosa potrebbe ottenere la squadra se l’affare andasse in porto. La discussione riguarda un possibile trasferimento che coinvolge il club catalano e un calciatore italiano.
di Paolo Moramarco Bastoni Barcellona, Braida promuove l’affare. Le parole dell’ex dirigente del Barcellona ai microfoni di Eram News sulla trattativa. L’esperienza di Ariedo Braida, storico dirigente del Milan ed ex responsabile del mercato internazionale del Barcellona tra il 2015 e il 2019, continua a essere un riferimento nel panorama calcistico europeo. Intervistato dal media arabo Eram News, il dirigente italiano ha espresso il proprio pensiero su Alessandro Bastoni, difensore centrale dell’ Inter e della Nazionale italiana, accostato al club catalano. Pur riconoscendo la rivalità storica tra Milan e Inter, Braida non ha esitato a elogiare il centrale nerazzurro, definendolo uno dei migliori interpreti nel suo ruolo.🔗 Leggi su Internews24.com
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