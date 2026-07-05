Amedeo Della Valle l' addio a Brescia tra le lacrime con una lettera | Essere stato il vostro capitano un grande orgoglio mi sentivo un supereroe in città pensavo fosse per sempre
Amedeo Della Valle ha lasciato il Brescia con una lettera aperta, definendo il suo ruolo di capitano un grande orgoglio e ricordando i cinque anni trascorsi in città. Nella missiva, ha scritto di aver sentito di essere stato considerato un supereroe e di aver pensato che quella situazione fosse destinata a durare per sempre. La sua partenza ha suscitato molte reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.
Una lettera aperta molto attesa, per chiudere un capitolo di cinque anni nel quale Amedeo Della Valle è diventato - non ce ne voglia nessuno - lo sportivo più amato dai bresciani. Capitano della Germani che ha sfiorato lo scudetto, dopo aver vinto la Coppa Italia, simbolo e anche tra i primi tedofori che a gennaio portarono la torcia olimpica in città. Il trasferimento del titolo della Pallacanestro Brescia a Roma, nella nuova Maxima di Paul Matiasic, club nel quale lui non giocherà (probabile il suo ritorno a Reggio Emilia), ha scosso soprattutto lui che aveva firmato un contratto «a vita» con il club e la città. Oggi, sui social, le parole d'addio alla piazza con un video toccante nel quale non sono mancate le sue lacrime sincere di commozione. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
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