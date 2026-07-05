Amedeo Della Valle ha lasciato il Brescia con una lettera aperta, definendo il suo ruolo di capitano un grande orgoglio e ricordando i cinque anni trascorsi in città. Nella missiva, ha scritto di aver sentito di essere stato considerato un supereroe e di aver pensato che quella situazione fosse destinata a durare per sempre. La sua partenza ha suscitato molte reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Una lettera aperta molto attesa, per chiudere un capitolo di cinque anni nel quale Amedeo Della Valle è diventato - non ce ne voglia nessuno - lo sportivo più amato dai bresciani. Capitano della Germani che ha sfiorato lo scudetto, dopo aver vinto la Coppa Italia, simbolo e anche tra i primi tedofori che a gennaio portarono la torcia olimpica in città. Il trasferimento del titolo della Pallacanestro Brescia a Roma, nella nuova Maxima di Paul Matiasic, club nel quale lui non giocherà (probabile il suo ritorno a Reggio Emilia), ha scosso soprattutto lui che aveva firmato un contratto «a vita» con il club e la città. Oggi, sui social, le parole d'addio alla piazza con un video toccante nel quale non sono mancate le sue lacrime sincere di commozione. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Amedeo Della Valle, l'addio a Brescia tra le lacrime con una lettera: «Essere stato il vostro capitano un grande orgoglio, mi sentivo un supereroe in città, pensavo fosse per sempre»

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