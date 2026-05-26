Castel Volturno | quale futuro? incontro pubblico di Danilo Della Valle M5S
Un incontro pubblico si svolgerà giovedì 28 maggio alle 18 presso la parrocchia di Santa Maria del Mare, a Castel Volturno. La discussione sarà incentrata su diritti, territorio e alternative al Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR). L’evento è promosso da un rappresentante del Movimento 5 Stelle e mira a coinvolgere la comunità sui temi legati alla gestione dei migranti e alle prospettive future del territorio. Partecipanti e cittadini sono invitati a intervenire.
Tempo di lettura: 2 minuti “CASTEL VOLTURNO: QUALE FUTURO? Diritti, territorio e alternative al CPR”, che si terrà giovedì 28 maggio alle ore 18:00, presso la Parrocchia di Santa Maria del Mare (Via degli Oleandri 81, Castel Volturno). L’evento nasce per fare fronte comune contro il progetto governativo del nuovo CPR a Castel Volturno – un’opera da oltre 43 milioni di euro che rischia di causare un grave scempio ambientale nel Parco umido La Piana. Il Movimento 5 Stelle sta già portando la battaglia dentro le istituzioni a tutti i livelli. Sul punto, l’eurodeputato Danilo Della Valle ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Siamo già al lavoro concretamente a livello regionale con il Presidente Fico per bloccare questa scelta scellerata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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