Castel Volturno | quale futuro? incontro pubblico di Danilo Della Valle M5S

Notizia in breve

Un incontro pubblico si svolgerà giovedì 28 maggio alle 18 presso la parrocchia di Santa Maria del Mare, a Castel Volturno. La discussione sarà incentrata su diritti, territorio e alternative al Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR). L’evento è promosso da un rappresentante del Movimento 5 Stelle e mira a coinvolgere la comunità sui temi legati alla gestione dei migranti e alle prospettive future del territorio. Partecipanti e cittadini sono invitati a intervenire.