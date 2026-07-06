Basket di una volta in via Manfredi

Da ilrestodelcarlino.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un evento ha richiamato il basket di una volta in via Manfredi, con riferimenti al cestino di pesche di James Naismith, inventore del gioco, e ai ricordi dell’infanzia con un canestro, una palla e la nonna che osservava dalla finestra. La manifestazione ha coinvolto appassionati e nostalgici, che hanno rivissuto momenti storici e personali legati alla disciplina. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante l’iniziativa.

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Qualcuno ha ricordato il cestino di pesche di James Naismith, inventore del gioco, qualcuno l’infanzia con un canestro, una palla e la nonna che ti guardava dalla finestra. La Festa Figarola tornata ad animare lo spicchio di centro storico che gravita intorno all’ex chiesa del Santo Spirito sotto la regia degli organizzatori ‘ Cesena di una volta ’ e dell’Ex Bar Cristina è stata un successo per via della caratterizzazione dell’evento, che ha pescato a piene mani tra la trazione e i ricordi. Compresi quelli legati alla pallacanestro dei tempi che furono, lontanissimi dai super show della Nba di oggi, ma in ogni caso ricchi di fascino. In tanti dunque sabato si sono affacciati in via Manfredi per assistere a spettacoli, ballare e mangiare romagnolo tra le balle di fieno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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