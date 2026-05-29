Scuola Basket Arezzo alle finali nazionali Under14 femminili per la prima volta

Da arezzonotizie.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Scuola Basket Arezzo si prepara a partecipare per la prima volta ai campionati italiani femminili Under14, in programma dal 1° al 7 giugno a Battipaglia. La squadra ha superato le fasi regionali e si è qualificata per le finali nazionali, che si svolgeranno in Campania. È la prima volta che la società aretina prende parte a questa competizione in questa categoria.

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La Scuola Basket Arezzo scrive una pagina di storia. Per la prima volta, la società aretina parteciperà ai campionati italiani femminili Under14, in programma dal 1° al 7 giugno a Battipaglia, in Campania. Le quattordici ragazze della squadra hanno conquistato il pass per la fase nazionale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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