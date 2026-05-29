Scuola Basket Arezzo alle finali nazionali Under14 femminili per la prima volta

Notizia in breve

La Scuola Basket Arezzo si prepara a partecipare per la prima volta ai campionati italiani femminili Under14, in programma dal 1° al 7 giugno a Battipaglia. La squadra ha superato le fasi regionali e si è qualificata per le finali nazionali, che si svolgeranno in Campania. È la prima volta che la società aretina prende parte a questa competizione in questa categoria.