Flavio Cobolli ha vinto in rimonta contro il canadese Felix Auger-Aliassasse, dopo aver perso il primo set. Durante l’intervista, ha menzionato di usare solo la doccia di Nadal, ricordando un episodio in cui quest’ultimo si era presentato a bussare alla sua porta. Cobolli ha dichiarato di concentrarsi su una partita alla volta e di essere pronto per il prossimo derby.

Flavio Cobolli ha sconfitto in rimonta il canadese Felix Auger-Aliassime, si è imposto in rimonta in quattro set, ha battuto il numero 4 del mondo in pectore e si è qualificato alle semifinali del Roland Garros: per la prima volta in carriera è rientrato tra i migliori quattro in un torneo dello Slam e venerdì 5 giugno tornerà sulla terra rossa di Parigi per affrontare il vincente del confronto tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, pronto a dare vita a un derby incandescente che proietterà un italiano all’atto conclusivo. Flavio Cobolli ha espresso la propria soddisfazione in conferenza stampa: “ Prima di tutto sono molto felice di essere seduto qui. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Flavio Cobolli rivela: “Uso solo la doccia di Nadal: una volta venne a bussarmi…Penso una partita per volta, pronto per il derby”

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