Finisce contro Varese l’avventura dei biancorossi U15 alle finali di Udine

L’avventura alle finali nazionali di Udine degli Under 15 si conclude con una sconfitta per i biancorossi, che sono stati battuti 80-87 da Varese nello spareggio che assegnava l’ingresso ai quarti di finale. La partita si è disputata sotto gli occhi di numerosi spettatori e ha visto una gara equilibrata fino all’ultimo minuto. L’incontro ha determinato l’eliminazione del team guidato da coach Andrea Menozzi.

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Finisce l’avventura alle finali nazionali di Udine per l’ Under 15 di coach Andrea Menozzi (foto) che esce sconfitta per 80-87 contro la Robur et Fides Varese nello spareggio che qualificava ai quarti di finale tricolori. Il match parte in salita per i biancorossi (16-19 al 10’) ma pian piano la Una Hotels riesce a recuperare e mettere il muso avanti con Terrero Hernandez (29-28 al 16’) che però resterà l’unico vantaggio nel corso del match. Nella ripresa, infatti, i varesotti dilagano fino al +20 (49-69 al 28’), la Una Hotels ha la forza di reagire ma si ferma sul -3 con il piazzato di Manzini (80-83 al 39’), poi Varese è precisa ai liberi ed esulta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Finisce contro Varese l’avventura dei biancorossi U15 alle finali di Udine ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: En-plein dell’U15. I baby biancorossi vincono il girone e volano alle finali Basket U15: College e Aurora Desio volano alle finali di Udine? Cosa scoprirai Chi è il talento che ha trascinato il College verso la vittoria? Come ha fatto l'Aurora Desio a strappare il pass nell'ultimo match?... Temi più discussi: Finisce contro Varese l’avventura dei biancorossi U15 alle finali di Udine; Cuggiono: nella notte auto finisce contro la Cappella della Madonna del Rosario; Varese, finisce coi quasi playoff. Kastritis: Fiero della squadra; Basket - Nts informatic mette sotto Amca Varese per 90 a 86 dopo tempi supplementari. La prima gara promozione a Rimini. pallacanestro varese - Results on X | Live Posts & Updates x.com Finisce contro Varese l’avventura dei biancorossi U15 alle finali di UdineFinisce l’avventura alle finali nazionali di Udine per l’Under 15 di coach Andrea Menozzi (foto) che esce sconfitta per 80-87 contro la Robur et Fides Varese nello spareggio che qualificava ai quarti ... ilrestodelcarlino.it Virtus, prova di forza contro Varese: l'Olidata blinda il primato e vola verso i playoffLa Virtus travolge l'Openjobmetis 104-85: Alston e Pajola trascinano i bianconeri, mentre Nkamhoua ne mette 30 per una Varese che saluta la corsa post-season ... today.it