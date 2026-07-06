Barriere architettoniche alla Certosa condannato il Comune di Capri
Il Comune di Capri è stato condannato a rimuovere le barriere architettoniche alla Certosa di San Giacomo entro nove mesi. La decisione riguarda le strutture che ostacolano l’accesso alle persone con ridotta capacità motoria. La sentenza è stata emessa in seguito a un procedimento legale che ha evidenziato l’assenza di adeguamenti per l’accessibilità. La rimozione delle barriere è obbligatoria e deve essere completata entro il termine stabilito.
Il Comune di Capri dovrà rimuovere entro nove mesi le barriere architettoniche che impediscono alle persone con ridotta capacità motoria di accedere alla Certosa di San Giacomo. Lo ha deciso il tribunale di Napoli, decima sezione civile, accogliendo il ricorso di Christian Durso, 34 anni, persona diversamente bile già protagonista di altre battaglie per il diritto alla piena mobilità, come quella che anni fa portò alla rimozione di scalini che impedivano di raggiungere il belvedere della Migliera ad Anacapri. Nella sentenza il giudice chiede «la cessazione della condotta discriminatoria» e dispone il pagamento di 100 euro al ricorrente per ogni giorno di ritardo nell'adempimento; il Comune viene anche condannato al pagamento delle spese legali ed a duemila euro di risarcimento nei confronti di Durso. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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