barriere architettoniche alla certosa condannato il comune di capri

Notizia in breve

Il Comune di Capri è stato condannato a rimuovere le barriere architettoniche alla Certosa di San Giacomo entro nove mesi. La decisione riguarda le strutture che ostacolano l’accesso alle persone con ridotta capacità motoria. La sentenza è stata emessa in seguito a un procedimento legale che ha evidenziato l’assenza di adeguamenti per l’accessibilità. La rimozione delle barriere è obbligatoria e deve essere completata entro il termine stabilito.