Capri Giardini di Augusto vietati ai disabili | Comune condannato e obbligato a rimuovere le barriere architettoniche

Il Comune di Capri è stato condannato dal Tribunale di Napoli per non aver reso accessibili i Giardini di Augusto ai disabili. Con una sentenza che ha pochissimi precedenti, il giudice ha, infatti, stabilito che la mancata adozione e approvazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche da parte della Città di Capri rappresenta una «condotta discriminatoria indiretta attuata in forma collettiva nei confronti delle persone con disabilità». I giardini. I Giardini di Augusto sono uno dei luoghi più visitati dell’isola di Capri: da quella terrazza verde affacciata sul mare parte la famosa via Krupp, una stretta e lunga serpentina dalla vista mozzafiato che permette ai visitatori di arrivare fino a Marina Piccola. 🔗 Leggi su Open.online

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Barriere architettoniche, condannato il comune di Capri: “Non eliminarle è condotta discriminatoria e danno all’immagine turistica”Il tribunale ha condannato il comune di Capri per aver mancato di adottare il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba).

Condotta discriminatoria verso i disabili, condannato il Comune di CapriIl tribunale di Napoli ha condannato il Comune di Capri per aver adottato comportamenti discriminatori nei confronti di persone con disabilità.

Temi più discussi: Capri. Barriere architettoniche, il comune condannato per condotta discriminatoria verso i disabili; Capri condannata per le barriere architettoniche: Discriminazione collettiva verso le persone con disabilità; Comune di Capri condannato per non aver rimosso le barriere architettoniche; Capri condannata per le barriere architettoniche: Discriminazione verso le persone con disabilità.

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Ischia, Capri o Procida? reddit

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